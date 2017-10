Locutor de rodeio fala sobre os preparativos para a “1ª Festa do Patrão Rodeio Show”

Em visita a redação do Extra de Rondônia o locutor que fará parte da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show”, Rafael Fernando da Silva, mais conhecido como “ Rafael Texano”, contou sobre os preparativos e a expectativa para realização do evento.

O locutor relatou que trabalha neste meio a 15 anos, é natural de Marilia, São Paulo. Segundo ele a expectativa é muito grande, pois é a primeira vez que vai a Chupinguaia, embora tenha participado de outras festas em Vilhena e Cerejeiras.

De acordo com Rafael a equipe está muito empenhada para realizar um grandioso evento para a população e toda a região que for prestigiar.

Rafael Texano finalizou convidando a todos para estar participando da 1ª edição da “Festa do Patrão Rodeio Show”.

Texto e Foto: Extra de Rondônia