Na próxima sexta, taxistas do Cone Sul irão se juntar para manifestação em Ji-Paraná

De acordo com informações recebidas na redação do Extra de Rondônia, taxistas da região do Cone Sul, estão se mobilizando para irem a Ji-Paraná, na próxima sexta-feira, 6.

Os taxistas irão se juntar no ginásio de esportes Gerivaldão a partir das 09 horas. No encontro haverá taxistas de todas as cidades de Rondônia e também do Mato Grosso.

O evento visa manifestação dos taxistas contra o projeto de Lei n°569/15, de iniciativa do senador Acir Gurgacz que estabelece punições ao transporte clandestino de passageiros.

A polêmica foi motivada com o discurso dado pelo senador Ivo Cassol na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que fez duras críticas ao projeto, pois segundo ele atingirá em cheio os taxistas, os quais serão proibidos de realizar transporte de passageiros de um município ao outro, o chamado transporte intermunicipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração