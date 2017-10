Presidente da Ormevi é homenageado com Moção de Aplauso

A 24ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Vilhena, realizada na noite de terça-feira, 3, foi palco da entrega da Moção de Aplauso nº 011/2017 ao pastor Genivaldo Florenços dos Santos.

A autoria da propositura foi da vereadora Professora Valdete (PPS). O pastor esteve acompanhado de amigos e familiares.

Pastor Genivaldo, como é conhecido, nasceu no dia 30 de setembro de 1955, em Porto Velho. Muito cedo começou a trabalhar para ajudar seus pais no sustento de oito irmãos.

Em Vilhena, como pastor, entrou na luta em defesa de causas sociais fazendo parte em 1996 do Conselho Municipal de Assistência Social. Posteriormente, dos Conselhos Municipais de Saúde e do Idoso.

Atualmente, o homenageado exerce a função social e voluntária como presidente da Ordem Dos Ministros Evangélicos de Vilhena (ORMEVI) e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Genivaldo é pastor da Igreja Missionária Unida Central de Vilhena que, em parceria com a Igreja Metodista, desenvolve um relevante projeto social. No momento, luta para construir em nosso município um novo Centro de Recuperação para usuários de drogas. É casado com a senhora Edla Cristina dos Santos e pai de três filhos.

Texto: Extra de Rondônia

Informações e foto: Assessoria