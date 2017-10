Apenas um deputado de RO votou a favor do fundo bilionário para financiar campanhas eleitorais

O deputado federal Nilton Balbino (PTB), mais conhecido por “Nilton Capixaba”, foi o único da bancada de Rondônia que votou a favor da proposta de usar dinheiro público, ou seja, do contribuinte para financiar campanhas eleitorais.

A proposta de usar dinheiro público nas campanhas eleitorais foi aprovada na noite desta quarta-feira, 4, pelo congresso nacional.

O PHS apresentou um destaque que pretendia impedir a criação do fundo, mas foi rejeitado por 223 a 209, faltaram 14 votos para o arquivamento. Contudo Capixaba foi contra. Serão destinadas as campanhas eleitorais para 2018 cerca de R$ 1,35 bilhão, dinheiro é claro, do contribuinte que Nilton Capixaba vai usar em sua campanha para tentar voltar ao congresso nacional.

Texto: Extra de Rondônia/com informações do Rondôniagora

Foto: Reprodução