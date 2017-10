Avaí manifesta interesse em disputar Rondoniense-2018

É cada vez mais consolidado o objetivo do Avaí Rondônia Futebol Clube em figurar na elite do futebol rondoniense. Isso devido ao esforço para a possível profissionalização do clube que foi alvo de discussão durante a reunião ocorrida na manhã de quarta-feira, 5, na sede da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) com a presença do presidente Heitor Costa, do dirigente do Avaí Rondônia, Roberto Luiz das Dores, e do presidente do Avaí Futebol Clube (de Santa Catarina), Francisco José Battistotti.

Ao receber o dirigente do clube catarinense, o presidente Heitor Costa reforçou que Rondônia é um grande celeiro de jogadores. “É mais uma prova de que nosso futebol está evoluindo e despertando interesses de clubes como o de Santa Catarina que tem em Porto Velho um núcleo denominado Avaí de Rondônia comandado pelo experiente coronel Roberto. A vinda do presidente do clube catarinense confirma o respeito ao nosso trabalho”, ressalta Heitor.

O presidente da FFER ouviu atentamente os dirigentes e deixou claro que a entidade em nenhum momento irá desmotivar o interesse do clube em garantir seu registro e, com a profissionalização poder futuramente disputar o principal campeonato do Estado.

O presidente do Avaí Futebol Clube, Francisco José Battistotti, fez um resumo da atual administração implantada no clube catarinense, com redução de gastos e investimento na categoria de base. “O Avaí tem um núcleo em Rondônia e a intenção é trabalharmos em parcerias. Lógico, vamos buscar a profissionalização do clube rondoniense para que possamos almejar uma vaga na elite do futebol do Estado. O planejamento é para se possível já em 2018 estarmos disputando o Rondoniense, bem como investir na fidelização da marca Avaí no Estado”, disse.

Após as discussões na FFER, o presidente da entidade maior do futebol rondoniense e os dirigentes do Avaí (de Rondônia e de Santa Catarina) participaram de uma reunião com o vice-governador Daniel Pereira. Na vice-governadoria, dentre outros assuntos, foi discutido a questão do estádio Aluízio Ferreira.

O vice-governador ressaltou alguns investimentos que serão destinados para a adequação do Aluizão e ressaltou a importância do maior crescimento do futebol com a vinda do Avaí. Daniel Pereira enfatizou que Rondônia tem atraído os olhares dos grandes centros do Brasil e de outros países, garantindo abertura de novos mercados.

No final do encontro, o presidente do Avaí Futebol Clube entregou uma camisa do clube catarinense ao vice-governador Daniel Pereira.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria