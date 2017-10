AVEC inicia XIII Semana Jurídica com palestra sobre Advocacia Internacional

A Faculdade AVEC, em parceria com os acadêmicos da XIV turma de Direito da instituição, organizaram a XIII Semana Jurídica que acontece entre os dias 04 e 06 de outubro no auditório II do campus Liliana Gonzaga.

O evento que teve início ontem, às 19h30, e foi presidido pelo coordenador do curso de Direito, Professor Hélio Daniel de Fávare Baptista, que justifica o evento como importante aos acadêmicos. “A Semana Jurídica fomenta novos conhecimentos teóricos e até práticos aos acadêmicos de Direito. Podemos observar um crescimento significativo dos alunos após as palestras do evento”, ressaltou o coordenador.

As atividades da noite desta quarta-feira, 04 de outubro, foram iniciadas pelo advogado Jeverson Costa que abordou a escolha da carreira jurídica dentro da faculdade. “Eu, desde o primeiro dia de aula, soube que queria atuar como advogado. No entanto, para quem busca estabilidade e certa paz, o concurso público na área é o ideal. Contudo, para aqueles que querem fortes emoções e uma certa liberdade a advocacia é a ideal”, disse.

Na sequência, “Contratos internacionais e a advocacia internacional” foi o tema da palestra do professor e jurisconsulto Adler Martins, atuante na UFMG. Com mais de 14 anos de atuação na área de advocacia internacional, o professor fez um apanhado histórico sobre o comercio internacional durante a história da humanidade baseado nas leis da época.

Adler explicou as nuances atuais dos contratos internacionais de comercio, dando dicas de elaboração e vértices a serem seguidos em casos de contratos de exportação e importação.

PALESTRAS

A Semana Jurídica segue nesta quinta-feira, 05, com a palestra “Alienação Parenta”, que será proferida pelo Juiz Andresson Cavalcante Fecury, titular da 1ª Vara Cível de Vilhena.

Na última noite, o defensor público, George Barreto, falará sobre a “Defensoria Pública e o Tribunal do Júri”.

Texto e fotos: Assessoria