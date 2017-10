Deputado Luizinho participa de lançamento de programa de inseminação

O programa de inseminação artificial no rebanho leiteiro de Rondônia teve seu lançamento na quarta-feira, 04, em Colorado do Oeste e reuniu deputados, o presidente da ALE, Maurão de Carvalho (PMDB), o Vice-Governador de Rondônia Daniel Pereira (PSB), produtores e autoridades da região. O FIV (Fertilização In Vitro) é a nova aposta do governo para melhorar a genética do rebanho da bacia de leite do Estado.

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) destacou a importância do programa haja vista que ele vai melhorar a genética do rebanho leiteiro e dessa forma aumentar a produtividade de leite do Estado de Rondônia. “Este é um programa que vai alcançar todos os municípios de Rondônia, porém, mais uma vez o cone sul do Estado é contemplado com o lançamento de uma iniciativa importante para nossa economia”, disse.

Luizinho disse também, a favor do programa, que a relevância da iniciativa está na capacidade de melhorar não apenas a produtividade no campo, mas também no processamento industrial da matéria prima importante para os laticínios e as agroindústrias de Rondônia. “Hoje as indústrias operam com um terço de sua capacidade, o que compreende o mesmo percentual da produção no campo, com o programa essa produção vai aumentar da mesma forma que o processamento também”.

O deputado destacou ainda a importância não apenas do setor pecuário para alavancar cada dia mais o crescimento de Rondônia, mas outros setores do setor produtivo, como a agricultura, familiar ou não, que abastecem a indústria com matéria prima para que ela possa gerar empregos e renda para a economia de Rondônia.

“Segundo ele, a tecnologia foi importante para dar uma resposta rápida para o setor produtivo, principalmente no campo, onde a agricultura e a pecuária substituíram o extrativismo da madeira, uma das primeiras fontes de riquezas exploradas no Estado. “Por isso somos solidários a todos os programas que vão a favor do homem do campo, porque é ele que trabalha para que a engrenagem na cidade também gere riqueza e empregos”.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria