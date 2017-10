Em Porto Velho, deputada recebe vereadores de Colorado e destaca trabalhos em prol do município

Na última semana, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) recebeu em Porto Velho a visita dos vereadores Evandro da Farmácia (PDT), Baiano Leiteiro (PMDB) e Fábio da Bauflex (PDT) do município de Colorado do Oeste.

A parlamentar destacou a atuação dos vereadores que estão sempre buscando recursos para o município, fortalecendo todas as áreas para ofertar serviços com qualidade aos coloradenses.

Rosangela já destinou vários recursos a Colorado do Oeste, sendo eles um ônibus para atender a Associação Esportiva de Judô Matsubara, sendo este já entregue e utilizado pelos alunos. Na área de agricultura foi destinado o valor de R$ 712 mil reais para aquisição de uma PC e um caminhão Truck para atender os agricultores e produtores rurais; R$ 50 mil reais para a associação das mulheres da linha Mini Eixo; Um trator para atender a agricultura familiar, além de um ônibus adaptado para atender os alunos da APAE.

A parlamentar enfatiza que desses projetos, alguns já foram entregues, outros estão com o processo em andamento e para 2018 já estão sendo analisados novos planos.

Durante o encontro com os vereadores, a deputada aproveitou para tratar dos R$ 300 mil que serão destinados para aquisição de medicamentos e equipamentos ao Hospital do município, além de mais R$ 80 mil para atender as agroindústrias de Colorado do Oeste.

“Fico imensamente feliz com a atuação dos vereadores. Colorado do Oeste é um dos municípios pelo qual quero ver e contribuir com o progresso”, disse Rosangela.

Autor e foto: Assessoria