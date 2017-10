Força Tática prende apenado por quebra de regime semiaberto

Uma guarnição da Força Tática realizava patrulhamento de rotina pela Rua 1511, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando avistou um homem em frente uma residência, que correu pra dentro do quintal a fim de se esconder dos militares.

Diante da ação do homem, os policiais fizeram o acompanhamento do mesmo, que foi localizado e identificado como Aylton Maia Miranda, de 35 anos, que afirmou ter fugido devido ter feito uso de uma grande quantidade de entorpecente e por estar foragido do regime semiaberto.

Aylton afirmou ainda, ter rompido uma tornozeleira da qual fazia uso e ter jogado em um quintal vizinho, onde realmente a mesma foi localizada pelos militares.

Diantes dos fatos, o agente foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, para o registro da ocorrência e seguidamente foi entregue na Colônia Penal para serem tomadas as devidas providências.



Texto e foto: Extra de Rondônia