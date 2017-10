Jogos acirrados marcam abertura do 1º campeonato de futebol Society Intersecretarias

A rodada de abertura do 1º campeonato de futebol Society Intersecretarias começou nesta quarta-feira,04.

A competição está sendo promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de Vilhena (Semec).

Os jogos foram realizados no Campo do Verdão, e contou com quatro partidas nesta primeira rodada. O titular da Semec, Natal Jacob, disse que a abertura foi um sucesso e parabenizou todas as secretarias. Ele agradeceu a prefeita Rosani Donadon e o vice-prefeito Darci Ceruti pelo apoio ao evento.

Texto e Fotos: Extra