Mulheres gravam vídeo falando mal de cidade e causam revolta em moradores

Duas mulheres causaram polêmica, após gravarem um vídeo na Praça dos Pioneiros em Pimenta Bueno, falando mal do município e postarem em uma rede social.

No vídeo, as mulheres relatam que são ex-moradoras e zombam da infraestrutura da cidade, alegando que em 24 anos, a mesma não mudou nada.

“Após as 23 horas, posso sair nua aqui que ninguém vai perceber, pois nesse horário não tem uma alma viva na rua”, disse uma das mulheres.

Devido à revolta dos moradores com relação ao vídeo, um dos vereadores da cidade afirmou que tomará providências com relação ao caso e que considerada a ação das mulheres, falta de respeito com a população pimentense. Ainda segundo o vereador, a hipótese de uma moção de repúdio será cogitada na Câmara dos Vereadores para que o caso seja levado adiante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Pimenta Virtual