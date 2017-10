Oftalmologista explica que regiões com clima mais seco e frio são favoráveis para contrair conjuntivites

Em entrevista com a reportagem do Extra de Rondônia, o oftalmologista, Marco Túlio de Freitas Teodoro, relatou sobre as doenças que o período de seca e friagem podem desencadear na população vilhenense e os cuidados que podem ser tomados para evitar o contágio.

De acordo com o oftalmologista é muito comum os pacientes o procurarem para saber por que seus olhos estão bem avermelhados, coçando ou com ardor, mas o médico sempre esclarece que um olho vermelho pode significar um monte de coisas.

O oftalmologista explica que o olho possui uma parte branca chamada esclerótica coberta por um vidro transparente chamado conjuntivo, entre os dois há vasos sanguíneos, então quando você vê uma vermelhidão nos olhos nada mais é do que uma inflamação do conjuntivo.

Segundo Teodoro a conjuntivite é causada pelo mesmo vírus do resfriado, pois assim como no resfriado há a liberação de muco ocular, coceiras e vermelhidão devido às veias do olho estarem turgidas. Geralmente esse tipo de conjuntivite pode durar no máximo cinco dias, mais se passar disso pode ser algo mais grave.

Qualquer coisa pode causar uma conjuntivite uma bactéria, um vírus, uma alergia, um fungo, se deixar cair shampoo nos olhos, poderá desenvolver uma conjuntivite química ou uma especifica que os soldadores adquirem conhecidas como conjuntivite por radiação.

Outro detalhe a se destacar é que as pessoas desta região possuem o hábito de utilizar vegetais como colírio, o grande problema é que existe uma alta umidade do ar, caso pingue o remédio e possua algum machucado poderá adquirir uma das conjuntivites mais graves, a que é causada por fungos. Inclusive este tipo de doença é bem comum em Vilhena no consultório do médico só este ano houve cerca de 12 casos registrados.

Na maioria das vezes quando procurar o médico o tratamento será sintomático, caso tenha inflamação será indicados anti-inflamatórios, colírios lubrificantes e será indicado repouso até passar o problema, mas nada impedirá que a doença se transforme numa membranosa e que tenha que passar por procedimentos cirúrgicos.

Outro tipo de doença com alto risco é a ceratoconjuntivite vernal, pois está relacionada a um ataque do próprio corpo ao olho e causa uma grande devastação, inclusive podendo levar a cegueira.

Os sintomas se aparentam como as conjuntivites normais, sendo o olho vermelho, coceira, lacrimejamento e sensação de incomodo a luz. Uma característica marcante deste tipo de doença é o seu tempo de duração, pois se passar de 14 dias é uma conjuntivite crônica. Existe também a possibilidade de se ter uma adeno viral (conjuntivite comum) associada com uma conjuntivite vernal.

É fundamental ir ao médico, para identificar qual o tipo de conjuntivite o paciente está e não se automedicar, pois os medicamentos vendidos e as formas de tratamentos apresentadas na internet informam procedimentos de tratamento para conjuntivites comuns, caso não tratado corretamente pode vir a gerar sequelas graves.

Outro ponto abordado é o uso daqueles colírios de vidros azuis vendidos em farmácia, segundo o médico aquele medicamento comprimi os vasos sanguíneos causando o ressecamento do olho, lembrando que quando você utiliza o medicamento irá piorar o problema ocular e aumentará os gastos. O indicado sempre será buscar um profissional para evitar que danos maiores sejam causados.

Caso o paciente tenha contraído uma conjuntivite herpética pode-se ter uma perfuração ocular fazendo com que o agravamento cause danos mais sérios e necessitando de um transplante de córnea; se for uma por molusco contagioso pode causar graves sequelas; por protozoário pode causar a inversão dos cílios para dentro do olho e sua reversão só poderá ser feita com cirurgia para retirada e poderá cegar ao longo dos anos.

Já nos casos das comuns o que se pode fazer durante o tratamento é limpar, medicar e aguardar. E para evitá-las o recomendado é realizar uma higienização regular como o uso do álcool em gel e o de lenços descartáveis.

De acordo com Marco, todos estamos propensos a adquirir essas doenças vernais, pois elas estão ligadas a climas mais secos. A única forma para tentar evitar seria sempre que houver uma alergia longa procurar um profissional o mais rápido possível.

Teodoro ressaltou também que as crianças estão mais propensas a adquirir conjuntivites, pois elas possuem mais contatos com outras pessoas.

Como dica o profissional destaque que é imprescindível que o paciente procure um médico para ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível, pois os laboratórios especializados estão equipados com máquinas que ampliam o olho e com um suporte disponível será possível visualizar qualquer alteração nos olhos do paciente.

Caso alguém precise de atendimento a qualquer horário basta procurar a Clinica de Olhos, localizada na Avenida Liberdade, n°3832, Centro ou através do telefone 3322-3878.

Saiba um pouco mais sobre o profissional

Marco Túlio de Freitas Teodoro é vilhenense, seus pais estão no município desde 1981, o médico pertence a uma família composta por três filhos, sendo dois oftalmologistas. Marco fez sua faculdade de medicina em Ribeirão Preto e residência no Rio de Janeiro. Também se especializou em uma forship – sub especialização em cirurgia de glaucoma e catarata – em Belo Horizonte.

O jovem médico é membro da academia americana de oftalmologia. Túlio retornou a cidade há cinco anos e sua vinda significa muito para operação de cirurgias de cataratas em Vilhena.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia