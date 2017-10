Semec nomeia diretor do departamento de arbitragem

Os campeonatos e torneios municipais, coordenados pela secretaria de Esportes e Cultura da prefeitura de Vilhena (Semec), agora tem um departamento exclusivo para assuntos relacionados às arbitragens das competições.

O secretário da Semec, Natal Jacob, e o adjunto, professor Manoel Ayres, nomearam o servidor Regivaldo Miranda da Silva para assumir o departamento que, a partir desta quarta-feira, 04, já começou a atuar visando os eventos esportivos, de acordo com a programação da secretaria.

Regivaldo Mirando, mais conhecido no meio esportivo do município como “Pirulito”, é o atual administrador do ginásio Geraldão e disse que assume essa nova missão com disponibilidade de ajudar ainda mais as ações da Semec. “Para mim é um privilégio poder dar a minha colaboração nessa nova etapa da atual gestão que a cada dia implanta novidades do esporte vilhenense. Estamos aqui para ajudar e dar o melhor para o crescimento das nossas ações na Semec”, comentou Pirulito.

Texto e foto: Assessoria