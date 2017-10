Sicoob Saúde reúne mais de 700 ciclistas em Vilhena

Milhares de ciclistas participaram do 3º Sicoob Saúde, realizado no domingo, dia, 01, nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Acre. O passeio ciclístico alusivo ao Dia Mundial do Coração foi organizado pela Sicoob Credisul e aconteceu em todas as cidades onde a cooperativa mantém postos de atendimentos.

Em Vilhena, o passeio contou com a parceria da Unimed Vilhena e da Tukano Bike que doou três bicicletas para serem sorteadas. Cerca de 700 ciclistas participaram do passeio na cidade que teve atividades físicas com alongamentos e exercícios, playgroud para crianças e distribuição de água durante o percurso de 11,6 km pelas ruas da cidade. Os participantes também receberam camiseta do evento no momento da confirmação de presença.

O passeio ciclístico começou por volta das 9h10. Durante o percurso houve pontos de apoio com distribuição de água, e uma ambulância da Unimed acompanhou os ciclistas durante cerca de 1 hora e 10 minutos, tempo em que durou o passeio. Após a chegada aconteceu o sorteio de prêmios patrocinados pela Sicoob Credisul e das bicicletas patrocinadas pela Tukano Bike.

A realização do 3º Sicoob Saúde demonstra o interesse da instituição em promover ações voltadas ao entretenimento e a saúde da sociedade.

“Este é um projeto que beneficia toda a comunidade, independente de serem associados ou não à cooperativa. Ao fazer isso, a Sicoob Credisul evoca um dos princípios do cooperativismo que é o interesse pela comunidade”, disse o diretor da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, que também participou do passeio.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria