Transmissão de audiências dá mais transparência às ações da prefeitura de Vilhena

A administração municipal tem por finalidade principal informar à população, de forma transparente, todas as ações que a prefeitura realiza e às que serão executadas futuramente no município.

O trabalho de transparência está sendo bem desenvolvida pelo órgão público, através das audiências públicas determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Semana passada, mais precisamente nos dias 27 e 29 de setembro, a atual gestão transmitiu, via rede social Facebook, a audiência pública referente ao 2º Quadrimestre de 2017. O primeiro reuniu quase todas as secretarias e autarquias. Já o segundo foi especificamente do setor de saúde pública.

“A transmissão garante a transparência das ações, tais como os avanços na administração municipal. E, principalmente, gera uma maior interatividade com o público que não têm condições de comparecer nos locais das audiências. Clareza na dinâmica dos atos é determinação da prefeita Rosani Donadon. É uma iniciativa inédita na atual gestão que deve se tornar perene para cumprir a premissa básica de uma gestão comprometida com a participação popular: o diálogo”, disse o secretário de Comunicação, Esteban Vera.

Para a prefeita Rosani Donadon, a transmissão via Facebook visa levar a informação ao cidadão que se encontra em casa ou no local de trabalho. “Levar as informações da administração, via internet, é uma inovação, e acredito que é justamente esse o nosso objetivo. Eu, pessoalmente, faço questão de permanecer na audiência durante todo o tempo, acompanhando a apresentação dos secretários e responsáveis pelas diversas pastas. Estamos sempre tentando encontrar alternativas para melhorar a comunicação com os cidadãos”, pontuou.

Texto e foto: Assessoria