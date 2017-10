Vice-governador e presidente da Ale participam de lançamento de projeto desenvolvido pela EMATER/RO, em Colorado

O vice-governador Daniel Pereira (PSB), participou na tarde desta quarta-feira, 4, na cidade de Colorado, do lançamento do projeto de Fertilização In Vitro (FIV), técnica utilizada para a reprodução e melhoramento do rebanho leiteiro.

Além do vice-governador, se fizeram presentes, o presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Maurão de Carvalho (PMDB), deputado estadual Luizinho Goebel (PV), deputado estadual Cleiton Roque (PSB), prefeito de Cerejeiras Airton Gomes (PP) e o prefeito de Colorado José Ribamar de Oliveira (PSB).

O zootecnista Ênio Milani, fez a apresentação do projeto, ele demostrou a diferença entre a produtividade de leite entre alguns países, tais como: Argentina, Alemanha, Brasil e Nova Zelândia.

Milani destacou que um litro de leite no Brasil custa menos que um litro de água, e que o preço do leite em outros países chega a custar cerca de R$ 0,25 centavos de dólares.

Na oportunidade os produtores rurais receberam 500 vacas prenhas Girolandas, já inseminadas.

O presidente da Ale, ressaltou a importância do projeto e o trabalhado desenvolvido por Ênio Milani que vem a anos trabalhando junto aos produtores rurais da região do Cone Sul.

Luizinho Goebel, disse que os laticínios funcionam com capacidade reduzida devido à falta do produto. Além disso, elogiou o projeto que trará bons frutos aos produtores.

Cleiton Roque parabenizou a iniciativa e aproveitou para anunciar a liberação de verba para Colorado, sendo: R$ 490 mil para serem investidos em recuperação da malha asfáltica do município e R$ 60 mil para a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais (APAE).

O vice-governador, teceu comentários e elogios a respeito do projeto que é de suma importância para o desenvolvimento da região, além de agregar valor e qualidade ao leite produzido pelos produtores rurais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia