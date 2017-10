Abertas as inscrições para o Exame do Cremero

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia realiza pela terceira vez consecutiva mais um exame. As inscrições, que deverão ser realizadas através do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) seguem até o próximo dia 10 de outubro. Poderão se inscrever todos os formandos do sexto ano ou do décimo segundo período de Medicina que estejam cursando faculdades reconhecidas pelo MEC, assim como os recém formados, inclusive, de outros estados.

“A nossa ideia não é apontar quem está preparado para exercer a carreira ou não, até porque, o mau desempenho na prova não impede que o médico recém formado tire a sua carteira de médico no CRM, um direito legalmente estabelecido de todos os médicos portadores de diploma de graduação. O nosso objetivo é contribuir para melhorias na qualidade do ensino médico” destaca o presidente do Cremero, Dr. Andrei Leonardo Freitas de Oliveira.

Este ano a prova acontecerá no dia 22 de outubro no auditório do Cremero na capital. Os egressos terão cinco horas para responder a 120 questões de múltipla escolha nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Pública, Epidemiologia, Saúde Mental, Bioética e Ciências Básicas (Fisiologia, Bioquímica, Microbiologia e Parasitologia, Biofísica e Biologia Molecular).

Somente Rondônia e São Paulo, que já realiza o exame há 12 anos, aplicam a prova. “O egresso não é obrigado a fazer a prova, mas os que participam, obtém benefícios, já que algumas instituições adotam o exame como critério de seleção. Quem participou da prova em 2015 por exemplo, também pôde participar de um convênio com o Hospital Israelita Albert Einstein” lembrou o presidente.

Será considerado um bom resultado aquele que acertar pelo menos 60% da prova. Todas as convocações e avisos serão divulgados através do site www.concursosfcc.com.br .

Fonte: Assessoria

Foto: Divulgação