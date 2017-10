BURACÃO: O antes e depois de uma obra parada há anos e recuperada pela prefeitura de Vilhena; veja vídeo

Local receberá mais benefícios, como asfalto e, para o que ano que vem, uma praça ou feira livre

Risco, susto, desespero, tensão e, finalmente, comemoração. Com essas palavras pode-se definir o antes e o depois de uma obra, parada há 8 anos, que provocou risco a uma parte da sociedade vilhenense.

Conhecido popularmente como “Buracão”, a obra de macrodrenagem, localizada na rua 743 com a avenida Curitiba, virou uma espécie de ponto turístico devido aos problemas que apresentava e sua difícil solução. Fruto da gestão anterior, assustava moradores próximos, ao ponto de quase “engolir” residências.

Devido a questões burocráticas e respeitando o rito administrativo, a empresa que ganhou a licitação para executar as obras e resolver o problema desistiu, decisão seguida pela segunda colocada no certame feito pela prefeitura.

Com o período de chuvas próximo, a prefeitura e vereadores encontraram uma rápida solução: a contratação emergencial de uma nova construtora, a Norte Sul, que teve o apoio da prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Obras (Semosp). Homens e máquinas trabalharam diuturnamente, inclusive aos sábados e domingos. Mas, no meio do percurso, aconteceu um impasse: um forte temporal destruiu parte dos trabalhos e soterrou máquinas. Mesmo assim, após a chuva, os serviços foram reiniciados, até a conclusão parcial da mesma.

A prefeita Rosani Donadon, que acompanhou toda a execução da obra de perto, cobrando diariamente agilidade dos responsáveis e engenheiros, disse hoje que a questão era uma de suas principais preocupações. “Desde o início do meu mandato, me preocupei em resolver o problema da erosão. Concentramos os serviços da Secretaria de Obras no local e, após muito trabalho, conseguimos atender ao pedido da população que clamava por uma solução há vários anos. Fico muito feliz em ver o local recuperado e com segurança. Assim é a nossa administração; trabalhamos diariamente para oferecer qualidade de vida para população”, destacou.

O secretário municipal de planejamento, Valdiney Campos, informou, ainda, melhorias e benefícios para estes moradores que ficaram esquecidos por muito tempo pelo poder público. “Por determinação da prefeita Rosani Donadon, em breve, em parte dessa localidade, serão executadas obras de asfalto. Ela quer também, para o ano que vem (o que depende ainda de recursos) construir, sobre onde era o buracão, uma praça ou a instalação de uma feira livre, já que contará arborização, grama e outros atrativos ao lazer e comércio”, explicou o titular da Semplan.

Por sua vez, o secretário municipal de obras, José Donadon, destacou o dinamismo e eficácia dos serviços determinados pela prefeita Rosani. “Este grande trabalho só foi possível devido à visão da nossa prefeita e à dedicação de servidores da Semosp e empresa, que trabalharam dia e noite, inclusive finais de semana para resolver um problema que se arrasta há anos”, enfatizou.

