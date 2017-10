Capoeira volta com medalhas para Vilhena

Os atletas da Capoeira já retornaram para Vilhena e levaram na mala duas medalhas conquistadas na disputa individual durante a competição da modalidade nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2017), que está acontecendo em Ariquemes.

O grupo de Vilhena se juntou com os dos outros municípios durante a manhã e tarde de quinta-feira, 05, na quadra da escola Mario Quintana.

Liderada pelo técnico Odair Belarmino (Kisuco), a equipe vilhenense entrou na quadra com cinco atletas para o combate com representantes de 15 municípios, divididos nas categorias Peso Super Pena, Peso Leve e Peso Pesado.

No masculino do Super Peso Pena, Vilhena enfrentou Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Monte Negro e Alto Alegre. No feminino Super Peso Pena, o confronto foi com Pimenta Bueno, Monte Negro, Alta Floresta, Ji-Paraná, Ministro Andreazza e Ouro Preto.

No geral por equipe, Porto Velho levou ouro no masculino e Pimenta Bueno no feminino. Vilhena ficou em terceiro lugar no masculino e em quinto no feminino. No Peso Leve masculino, Vilhena conquistou 10 pontos, e no Peso Pesado feminino foram quatro pontos.

Na classificação final, Vilhena ficou na quinta posição com o masculino e na 11ª posição no feminino, mas mesmo assim conquistou duas medalhas de bronze.

Texto: Extra de Rondônia

Informações e foto: Assessoria