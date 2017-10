Cover de Raul Seixas toca hoje no Ace em Vilhena; concorra a ingressos

Os fãs vilhenenses do eterno “Maluco Beleza” terão uma noite de glória nesta sexta-feira,6, com a apresentação do Curitibano Rodrigo Seixas, um dos principais cover de “Rauzilto” na atualidade.

Com mais de quinze anos se apresentando pelos palcos brasileiros mantendo viva a chama acesa na década de 60 pelo baiano Raul Seixas, o músico mais influente do rock nacional, Rodrigo promete uma apresentação recheada de clássicos e raridades da obra do artista.

Fã de Raul desde a adolescência – por influência da mãe – o cantor iniciou a carreira fazendo espetáculos com repertório de vários roqueiros brasileiros e internacionais, tendo como ponto alto das apresentações o momento em que tocava clássicos de Seixas como “Tente Outra Vez”, “Gita” e “Maluco Beleza”. O timbre de voz semelhante ao do ídolo somada a semelhança física com Raul acabaram o levando a produzir shows exclusivos com o repertório do roqueiro, tornando-se sua marca registrada.

A carreira decolou e hoje Rodrigo é requisitado para se apresentar por todo o Brasil, sendo que pela primeira vez vem à Rondônia, onde tem certeza que será bem recebido. “Em todos os lugares existe uma legião de fãs do Raul, e podem estar certos que eu e a banda não iremos decepcionar”, assegura.

Tendo como música preferida o clássico “Meu Amigo Pedro”, que abre o show, Rodrigo vai desfiar uma série de sucessos de Raul mesclando com obras conhecidas como “Lado B”, mostrando que o legado do baiano vai muito além daquilo que todos conhecem. “Muita gente vai se surpreender”.

O “Ace Rock Bar” em parceria com o jornal Extra de Rondônia sorteará duas cortesias para o show cover de Raul Seixas, que ocorrerá nesta sexta-feira dia, 06.

Para participar basta deixar seu nome completo e número de telefone nos comentários desta matéria. O sorteio será realizado hoje as 17h30 e os ingressos deverão ser retirados na entrada do show.

Clique aqui e veja vídeos e imagens de Rodrigo Seixas e confira o talento do artista:

