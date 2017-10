ELEIÇÕES 2018: Expedito Júnior lidera intenções de voto no Estado

Se as eleições fossem hoje em Rondônia, três nomes estariam na briga pelas duas vagas com grande chance de eleição: Expedito Júnior (PSDB), Confúcio Moura (PMDB) e Aluízio Vidal (Rede).

Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Brasil Dados, com base em levantamentos realizados em 23 dos 52 municípios do Estado.

Expedido Júnior já foi senador e tenta agora seu segundo mandato; Confúcio Moura é o atual governador e, ao que tudo indica, deverá deixar o cargo em abril de 2018 para se candidatar ao Senado.

A grande surpresa é a terceira colocação do Pastor Aluízio Vidal, que tem aparecido muito nas últimas eleições em que se candidatou a um cargo eletivo.

A pesquisa é estimulada e, por isso, o nome escolhido para o PMDB foi o de Confúcio Moura e não o de Valdir Raupp.

DADOS DA PESQUISA:

AM: 1100 entrevistados

PERÍODO: 20/09/2017 a 24/09/2017 –

MARGEM DE ERRO: + ou – 2,8 %

CONTRATANTE: JORNAL VIA RONDONIA

Municípios pesquisados: Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenta Bueno, Espigão D´Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Theobroma, Jaru, Ariquemes, AltoParaíso, Monte Negro, Buritis, Cujubim, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Porto Velho, Nova Mamore, Guajará-Mirim, Nova União, Candeias do Jamari.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria