Jovem de 20 anos é presa pela Força Tática por tráfico de drogas no Jardim América

Na tarde desta sexta-feira, 06, uma guarnição da Força Tática se dirigiu até a pista de Kart, localizada na Rua 1802, no Bairro Bela Vista, em Vilhena, após receber denúncia de que no local estava ocorrendo uma intensa movimentação de usuários de drogas.

No local os militares avistaram um carro branco e uma motocicleta, cujos condutores tentaram fugir ao avistarem a guarnição, porém, J. C. A. P, de 19 anos, que conduzia uma Honda CG 125 de cor preta, com placa de Vilhena, acabou sendo interceptado.

Com o jovem foi encontrada a quantia de R$300,00 e em um compartimento localiza na motocicleta, uma carteira de cigarros contendo uma porção de maconha, pesando cerca de 12 gramas, que o mesmo afirmou ter comprado de uma mulher que reside na Rua 533, no Bairro Jardim América.

No referido endereço, os militares fizeram contato com Rubia Maria Volpe Bartuilhe, de 20 anos, que ao ser informada dos fatos, ficou nervosa e negou as acusações, porém, ao ser informada de que seria realizada uma revista em sua residência, a mesma decidiu colaborar e conduziu os policiais até um quarto onde foi encontrado em uma gaveta, um tablete de maconha pesando 214 gramas e a quantia de R$250,00. Em um armário, também foi encontrada mais uma porção da referida droga já embalada para venda, pesando 11 gramas e, além de uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Segundo Rubia, ela cometia o crime para ajudar no pagamento do aluguel do imóvel, que é muito caro.

Diante dos fatos a jovem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzida, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia