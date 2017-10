Jovem de 22 anos é condenado a 15 anos de prisão por matar caseiro a machadada

Jefferson David Souza Oliveira, de 22 anos, acusado de matar a golpes de machado o caseiro Fernando José da Silva, de 50 anos, em uma chácara, em Vilhena, no fim de 2016, foi condenado a 15 anos de prisão. Já seu comparsa, Leandro Moreira, de 30 anos, foi condenado a um ano de reclusão, por ocultação de cadáver.

Os réus, que foram presos em flagrante, relataram que no dia do crime, ingeriam bebida alcoólica com a vítima, quando começaram uma discussão e no decorrer da briga, Jefferson desferiu vários golpes de machado no pescoço de Fernando, que quase teve a cabeça decepada. Leandro, por sua vez, ajudou Jefferson a transportar o corpo da vítima em uma carriola, até um matagal e esconder o mesmo no local.

No julgamento, os jurados reconheceram a materialidade, a autoria e a qualificadora de meio cruel em relação a Jefferson. Sobre o crime de ocultação de cadáver, o júri reconheceu a materialidade e autoria para os dois acusados.

Além dos 15 anos de prisão, por homicídio e ocultação de cadáver, Jefferson foi multado em R$ 299,00, sem o diretor de recorrer em liberdade.

Leandro, que também foi multado no mesmo valor, cumprirá sua pena em regime semiaberto, com direito de recorrer da sentença em liberdade.

Texto e fotos: Extra de Rondônia