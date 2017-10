Maurão prestigia lançamento de programa de melhoria genética de gado leiteiro

O presidente da Assembleia Legislativa (ALE), Maurão de Carvalho (PMDB), participou do lançamento do programa de melhoria genética do gado leiteiro de Rondônia na manhã da última quarta-feira (4).

O evento ocorreu na cidade de Colorado do Oeste e contou com a participação de deputados, prefeitos, produtores e do vice-governador do Estado, Daniel Pereira (PSB).

O FIV (Fertilização In Vitro) consiste na inseminação artificial do gado de leite com vistas a melhorar a produção de leite na pecuária leiteira. Maurão destacou a necessidade de investir em tecnologia na cadeia produtiva do rebanho leiteiro, para que o Estado continue sendo um grande produtor de leite. “Esse programa é muito importante e vai ajudar muito na melhora da produção da nossa pecuária leiteira”, argumento o presidente da ALE.

Maurão destacou, ainda, que devido ao aumento da produtividade haverá um incremento na indústria de processamento do leite, o que vai gerar empregos e divisas para Rondônia. O deputado lembrou, que o agronegócio da bacia leiteira de Rondônia está presente nas indústrias, no comércio, nas propriedades rurais e gera milhares de empregos nesses setores, sendo um dos sustentáculos econômicos do Estado de Rondônia.

Autor e foto: Assessoria