Mulher de apenado é presa com 300 gramas de droga na vagina

A mulher de um apenado foi presa em flagrante no município de Cacoal(RO) ao tentar entrar no presídio com 300 gramas de maconha na vagina. A prisão ocorreu nesta quinta-feira, 05. A droga seria para o marido. Ela foi indiciada por tráfico de drogas.

Segundo o diretor do presídio, Fabiano Cardoso, a mulher chegou na fila de triagem, e enquanto aguardava sua entrevista, demonstrou um certo nervosismo.

Os agentes desconfiaram que ela estivesse carregando algo de ilícito. Durante a entrevista, ela ficou ainda mais nervosa e negou de forma frenética que estivesse carregando algo ilícito.

Os agentes não se convenceram da negativa da mulher, e decidiram fazer exame de raio-x.

Ao ser informada de que seria conduzida até o hospital para fazer o exame, ela aceitou prontamente. O raio-x comprovou que a mulher estava com a droga na vagina.