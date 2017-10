Pai e filho são assassinados dentro de restaurante na cidade de RO

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, 5, por volta das 11h30, no município de Ministro Andreazza/RO, a aproximadamente 40 KM de Cacoal/RO. Pai e filho foram brutalmente assassinados dentro de um restaurante.

De acordo com a Polícia, as vítimas almoçavam no “restaurante do bosque”, quando foram surpreendidos pelos assassinos. As duas vítimas não tiveram tempo de reagir e acabaram morrendo no local.

A Polícia também informou que as vítimas residiam na Linha 03 daquele município e eram parentes do vereador assassinado em janeiro de 2014, Patrício Soares da Silva (PTB).

As causas do assassinato até o presente momento ainda são desconhecidas. A Policia Militar esteve no local fazendo a preservação do ambiente até a chegada da Perícia Técnica e logo em seguida, os corpos foram removidos pela funerária de plantão.

