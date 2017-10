RECEITAS DO CHEF: Sagu é uma sobremesa tradicional dos Sulista

O Sagu é uma sobremesa típica da região Sul do Brasil, feita com vinho, cravo-da-índia, canela e açúcar. Ele é brasileiro e pode ser obtido a partir da fécula da mandioca. No Extremo Oriente (China, Japão, Coréia e Taiwan) é extraído de várias espécies de palmeiras.

Esta sobremesa é uma tradição dos restaurantes no Rio Grande do Sul. Mas que tal aprender a receita para servir no almoço da família? Confira!

SAGU COM CREME

6 porções

500g de sagu

Você vai precisar de:

1 panela grande

1 panela média

1 tigela média

Ingredientes

2l de vinho tino fino de mesa

2l de água

2 xícaras (chá) de açúcar

Cravo e canela em rama

Para o creme

4 colheres (sopa) de amido de milho

4 colheres (sopa) de açúcar de baunilha

3 colheres (sopa) de açúcar

2l de leite

Modo de Preparo:

Para o sagu, em uma panela grande, coloque o vinho e a água para ferver. Adicione o sagu e mexa de vez em quando para não grudar no fundo da panela. Acrescente o açúcar e misture bem. Desligue o fogo quando as bolinhas estiverem começando a ficar transparente (elas terminarão de cozinhar no vinho ainda quente). Acrescente o cravo e a canela. Reserve. Para o creme, leve o leite para ferver em uma panela média. Enquanto isso, misture o amido de milho, o açúcar de baunilha e o açúcar comum com um pouco de leite frio em uma tigela média. Misture até dissolver bem, para não empelotar. Volte à panela com o leite e, quando ele tiver fervido, adicione a mistura da tigela aos poucos, sem parar de mexer. Faça isso por cerca de 5 minutos. Deixe esfriar e leve à geladeira. Sirva com o sagu.

