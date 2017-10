Semec realiza congresso técnico do campeonato municipal de campo amador

Foi realizado na noite de quinta-feira, 05, o congresso técnico do campeonato municipal de campo, nas dependências da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (Semec).

Após vários anos sem ser realizado, a Prefeita Rosani Donadon e o vice Darci Cerutti resgataram o tradicional campeonato de futebol amador de Vilhena.

O campeonato será coordenado pela Semec em parceria com a Liga de Futebol de Vilhena (LFV), e com apoio da Federação de Futebol de Vilhena (FFV). Esse ano o evento terá a participação de 10 equipes no amador e cinco no juvenil, com todos os jogos realizados no estádio Portal da Amazônia.

De acordo com o Secretário de esporte e cultura, Natal Jacob, o campeonato iniciará na próxima segunda-feira, 9, e a tabela dos confrontos será divulgado antes da abertura.

Os campeões serão premiados com troféus, medalhas, além do o dinheiro arrecadado nas inscrições.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria