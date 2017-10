2º Trilhão de motos será neste domingo, em Vilhena

Acontece neste domingo, 08, a 2ª edição do trilhão de Motos em Vilhena. A largada está prevista para as 08h00 no Rancho Peixoto, próximo ao Rio Piracolino.

Os participantes serão beneficiados com um delicioso café da manhã e um saboroso almoço.

De acordo com os organizadores, “Os Patotinhas”, a expectativa é de reunir muitos motoqueiros do município e de outras regiões.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação