ARTIGO: S a b e r C o m p r a r

Sua empresa sabe comprar? Tem certeza disso? Então me diga três motivos que o levaram a essa conclusão?

Há alguns anos atrás era diretor de uma grande indústria cerâmica e entre os gerentes a mim subordinados, estava o de Compras. Mensalmente ele dia a São Paulo, visitava nossos três maiores fornecedores, fazendo as compras mensais. Certo dia o presidente me perguntou: Você não acha que deveria viajar e participar diretamente dessas negociações? Fui e ao final da viagem apresentei um relatório.

Partindo dos preços de tabela dos fornecedores, anotamos os descontos obtidos após as negociações e o resultado foi um ganho expressivo, o qual nunca havia antes imaginado ser possível. Daquele dia em diante, passei a me envolver diretamente nas principais compras da empresa. Cito abaixo algumas dicas, para sua apreciação:

1.-A melhor coisa que existe, na atual conjuntura, é comprar. Quando você compra você tem um tremendo poder em suas mãos. Portanto, use-o convenientemente; 2.-Identifique as compras de maior valor, as quais devem sempre envolver a diretoria; 3.-Defina os lotes econômicos ideais de Compras, segundo as características da sua empresa e compre apenas isso; 4.-Defina metas mensais de “Volume de compras”, “Prazo médio de compras e de entrega” e mantenha-se dentre deles; 5.-Antes de comprar arme-se de dados estatísticos (últimas compras) e de tempo.

A insuficiência de tempo é um dos principais responsáveis por compras danosas; 6.-Desenvolva a cada mês pelo menos um “novo fornecedor” objetivando: 6.1-Diminuir sua dependência de fornecedores exclusivos; 6.2-Melhorar seu prazo médio de compras e de entrega; 7.-Obter do fornecedor seu preço à vista e a partir daí iniciar e a negociação da melhor condição de compra; 8.-Lembre-se de que os custos financeiros estão e continuarão em queda.

Revise uma vez ao mês, com o Departamento Financeiro, os custos financeiros aceitáveis por sua empresa; 9.-Na medida do possível terceirize seus Estoques, através de Parcerias. A mercadoria fica no seu estoque até a hora do consumo e/ou venda, quando então é faturada contra sua firma; e 10.-Por fim: Seu comprador precisa ser “honesto” pois do contrário seu esforço acima será desperdiçado.

Espero que de alguma forma, o exposto acima, traga alguma contribuição positiva para sua organização.

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia