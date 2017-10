Grupo Maçônico realiza bazar beneficente em Vilhena

O grupo maçônico Núcleo Alfa Aline Rosa de Almeida nº 57 (APJ-GOV) está realizando um bazar solidário neste sábado, 07, em Vilhena.

De acordo com a coordenadora do Núcleo, Mayumi Zatta, o bazar de roupas tem como finalidade arrecadar fundos para doar brinquedos a crianças carentes no dia 14 deste mês.

Mayumi disse que é a primeiro bazar que grupo está realizando com a parceria do grupo Demolei. Segundo ela, o objetivo do Grupo Alfa Aline Rosa de Almeida que é composta por jovens de 07 a 22 anos, é realizar trabalhos filantrópicos voltada para as sociedades mais carentes de Vilhena.

O bazar está localizado em frente ao Ginásio Geraldão na Avenida Paraná, e o valor das peças é preço único de R$ 1 real.

Texto: Extra de Rondõnia

Fotos: Extra de Rondônia