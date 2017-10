Índio embriagado causa acidente e ainda ameaça processar policiais

Policiais Militares do distrito de Tarilândia registraram no final da tarde de sexta-feira, 06, um acidente de trânsito envolvendo indígena da tribo Uru-Eu-Wau-Wau.

Devido a ocorrência ser atípica, os policiais necessitaram consultar seus superiores e buscar contato junto a Funai para se informar como proceder com a situação, uma vez que o indígena insurgia agressivamente contra a guarnição, verbalizando reiteradamente seus diretos.

O índio Kleber Tenharin, seguia com sua companheira em uma motocicleta Honda CG Titan na contramão da Av. Francisco Vieira de Souza, quando na altura do deposito “Tari Gás” colidiu com um veículo Fiat Siena, o choque entre os veículos resultou em danos materiais, no entanto, uma grande confusão se formou do centro do distrito.

O casal visivelmente embriagado discutiu com o motorista do Siena e populares que se aglomeraram no local, a Polícia Militar foi acionada e também passou a ser alvo das agressões verbais dos indígenas. Com ironia, o condutor da motocicleta dizia: “sei dos meus direitos, vocês não podem me prender se não lhes processo, só a federal pode nos prender”.

O policial militar Wesley Ornelas, relatou que teve que agir com cautela, mas após tentar sem sucesso contato com a Funai, obteve a orientação do delegado Dr. Renato Batistela, para prendê-lo.

O índio então foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil de Jaru e foi submetido ao teste do bafômetro, sendo registrado o valor de 1,14MG/L. Além da comprovada embriaguez, o condutor também não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O delegado plantonista ressaltou que nestes casos é aplicado indiscriminadamente a lei vigente pelos servidores estaduais, e posteriormente o caso pode ser declinado para outra esfera com legislação específica.

Kleber Tenharin, foi encaminhado para a Casa de Detenção local.

Fonte: Jaru Online