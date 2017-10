Maurão de Carvalho anuncia entrega de usina de asfalto em Colorado

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) anunciou na manhã desta sexta-feira (6), ao prefeito de Colorado José Ribamar de Oliveira (PSB), a entrega de uma usina de asfalto para atender a região do Cone Sul.

A reivindicação foi feita pelo prefeito em nome das demais autoridades da região, que possui dificuldades para realizar obras asfálticas em razão de as usinas existentes serem afastadas do local. “A usina irá atender Colorado, Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras e Pimenteiras. Isso foi uma grande conquista da prefeitura, que pensou não só em seu município como também nos demais da região do Cone Sul”, afirmou Maurão.

O prefeito José Ribamar agradeceu a ajuda dada pelo parlamentar e anunciou a entrega da usina para as próximas semanas.

Autor: Assessoria