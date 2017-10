PM e PC apreendem cerca de 200 Kg de maconha e dois são presos

Uma ação em conjunto entre a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC), resultou na apreensão de mais de 190 quilos de Maconha, em Ji-Paraná.

De acordo com investigadores da PC, receberam informações dando conta que um indivíduo estava comercializando uma grande quantidade de entorpecente na cidade e que a droga estava escondida em uma residência no Bairro São Cristóvão.

Com o apoio de uma Guarnição de Rádio Patrulha, o suspeito, identificado como Dhieci Brocolli Ferreira, que já possui passagens pela justiça por diversos crimes, foi abordado após uma intensa perseguição e em seu poder foram encontrados cerca de 6 quilos de maconha.

Continuando com os trabalhos, as equipes foram até a residência onde Dhieci havia comprado a droga, localizada na Rua Egito, no Bairro São Cristóvão. Lá, os policiais encontraram cerca de 190 quilos de maconha. O proprietário da residência, identificado com Maucino Dias da Silva, não resistiu à prisão e confessou ser o dono da droga.

Fonte: Comando190