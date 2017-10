Travestis são presos comercializando entorpecentes

A polícia recebeu informações de que na Rua Deodato Durce com a Avenida Amazonas, Centro da cidade de Cacoal, alguns travestis estavam vendendo drogas, e por ser um local bastante movimentado é usado também para prostituição.

A polícia então passou a monitorar aquele local. Durante os monitoramentos foi constatado que o grupo tinha como Liderança, LATIFA ( Josia Gomes da Silva). Todos os dias que chegava ao ponto de venda de drogas ANDRÉIA E YASKARA ( André de Lima Jerônimo e Wandcleyson Pereira da Silva) e por volta das 19:00h entravam em um terreno baldio e escondiam uma grande quantidade de drogas e com eles ficava mesmo somente as parangas.

Os travestis revesavam na venda das parangas de drogas, sempre mantendo com eles pequena quantidade, quando acabava, voltavam ao terreno onde era uma espécie de depósito das drogas para pegar mais. Depois de algum tempo sendo monitorados a polícia então na data de ontem 6 de outubro por volta das 19:30 abordou um usuário que acabava de de comprar drogas, ao ser questionado onde comprou a droga o mesmo disse ter comprado de uma trans chamada “LATIFA” no referido loca, então a polícia foi até o local revelado pelo usuário e abordou “LATIFA” que estava escondia em suas partes íntimas 8 parangas de crack com cada um foi encontrando uma pequena porção da droga.

No terreno onde era usado como depósito foram encontrado 46 parangas de crack. A polícia ainda foi até a residência de “LATIFA” onde foi encontrado em um armário papel alumínio que é utilizado para envolver a droga. “LATIFA” já é conhecida da polícia pelo crime de tráfico. Todos foram levados para delegacia para providência cabível.

Fonte: Rondônia Atual