Ainda é mistério motivo de homem matar irmão em Chupinguaia

O fato aconteceu na noite deste sábado, 7, no Centro do município de Chupinguaia.

Ainda é mistério para a polícia o assassinato seguido de suicídio, onde Alexandre da Silva Alves, de 24 anos, matou o irmão Thiago da Silva Alves, na cidade de Chupinguaia.

Diversas informações chegam à polícia sobre o acontecido, mas até o momento são informações desencontradas, e a polícia continua investigando o caso, e qualquer divulgação precipitada podem atrapalhar o trabalho dos investigadores.

O fato em si é que Alexandre foi até a casa de Thiago armado com uma Garrucha e atirou a queima roupa no irmão que teve morte instantânea. Após cometer o crime, com a mesma arma atirou na própria cabeça.

A Polícia Técnica (perícia) foi até ao local e depois dos trabalhos de praxe liberou os corpos para remoção.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia