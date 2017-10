Dinheiro da Câmara na Saúde e o governador cara de pau – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

CRÍTICAS

Os vereadores sofreram nesta semana uma avalanche de críticas devido ao anúncio da reforma do prédio da Câmara de Vilhena, que teve o aval de todos. O presidente da Casa, Adilson Oliveira, disse que irá gastar quase R$ 3 milhões com a obra, o que provocou diversas reações na população. Muitos acreditam que não é o momento para a gastança em decorrência da crise que assola o país, e que o valor seria melhor aplicado em setores prioritários.

ENQUETE

Para ouvir os internautas, o site iniciou uma enquete na quarta-feira, a qual encerra hoje. O resultado demonstra que o vilhenense quer que os R$ 3 milhões, que seriam gastos no Legislativo, sejam aplicados na Saúde pública. Essa foi a opinião de 36% dos participantes. Entretanto, 23% acham a reforma da Câmara como uma “ótima iniciativa”. Já 20% avaliam que há outras prioridades. Porém, 18% dos internautas acham a ideia cômica em tempo de crise; e, finalmente, para 3%, tanto faz. Ao todo, 358 internautas participaram da enquete (VEJA NA IMAGEM ABAIXO).

TEORIA E PRÁTICA

O resultado da enquete colocou um baita ponto de interrogação no quesito prioridade para os vereadores. Eles querem gastar R$ 3 milhões na reforma da Câmara, mas a população quer o dinheiro na Saúde. Os discursos na tribuna da Casa, aliás, não coincidem com a prática. Por várias vezes, por exemplo, o vereador Samir Ali (PSDB) usou os microfones da tribuna legislativa para defender melhorias na Saúde. Chegou ao ponto de ameaçar o secretário municipal Marco Aurélio Vasques de ser “uma pedra no seu sapato” caso não melhore o setor. Mas agora que os nobres edis têm em caixa o dim dim nem piam. Vamos aguardar!

VEREADOR DAS FOTOS

Outro que estufava o peito feito pomba era o vereador Ronildo Macedo (PV), chamado de “Vereador das fotos”. O homem engolia o microfone da Casa de Leis falando em melhorias na Saúde. Em junho disse que “não dava pra ficar mais calado”. É verdade. Tomara que agora não fique calado mesmo e dê uma resposta sensata à maioria dos internautas que participaram da enquete e querem os R$ 3 milhões da reforma da Câmara em melhorias na Saúde.

CARA DE PAU

O governador Confúcio Moura (PMDB) também é outro que finge estar tudo bem em Rondônia. Médico, Confúcio não tem dado atenção à saúde pública de Vilhena. Nas suas poucas visitas à Cidade Clima, o homem promete, mas não cumpre. Dias desses, de tanto o governador prometer e não cumprir, foi chamado de Cara de Pau pelo apresentador de TV, Júlio Cesar Silva. Confúcio é bom de lábia, e acostuma contar histórias antigas para entreter à plateia nos seus discursos. Mas no quesito promessa… Seria mais romântico, assim como seus livros, ele ser chamado “Cara de Compromisso”. Ou não?

CADÊ O HOMEM?

Perguntar não ofende: alguém sabe por onde anda o vereador Rogério Barrelas (PTN)? O homem entra mudo e sai calado das sessões do Legislativo. A assessoria legislativa da Casa deveria orientar o nobre e informar que a palavra Parlamento vem do francês Parler, que significa Falar. Ou seja, Rogério está num local em que uma das principais atividades é se manifestar perante a sociedade. Parece que não existe. Convoquem o suplente aí….

ÚLTIMO MANDATO

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou nesta semana que pretende se candidatar, nas eleições de 2018, por última vez à Assembleia Legislativa de Rondônia. Não quer mais. Disse que quer deixar o espaço para nomes novos na política. Já o ex-senador casado Expedito Junior (PSDB), que estava no mesmo local onde Luizinho discursava, afirmou que o “amarelinho” poderia tentar uma cadeira à Câmara Federal. Não duvidamos.

BOLO DE 40 METROS

A prefeitura de Vilhena irá preparar um bolo de 40 metros para comemorar o aniversário dos 40 anos de emancipação político-administrativa, no dia 23 de novembro. Várias equipes foram escaladas para garantir a ordem e segurança para que o bolo seja bem distribuído entre público.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa