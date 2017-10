Homem mata irmão a tiros e em seguida comete suicídio em Chupinguaia

A tragédia aconteceu na noite deste sábado, 7, no centro do município de Chupinguaia.

As primeiras informações dão conta que um homem identificado por Thiago foi até a casa do irmão dele por nome Alexandre e por motivos ainda desconhecidos atirou com uma garrucha no próprio irmão que sofreu morte instantânea. Após cometer o crime, Thiago foi para casa, e lá cometeu suicídio. Na residencia de Alexandre a polícia encontrou uma arma de fogo.

A Polícia Militar isolou a área, e está à espera da Polícia Técnica (perícia) que está a caminho do local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração