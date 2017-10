Seleção de basquete feminina estréia com vitória no JIR-2017

Uma vitória, diante da equipe de Ji-Paraná, colocou as meninas do Basquetebol de Vilhena como uma das favoritas para levar o ouro na modalidade, que está sendo disputada na cidade de Ariquemes, válida pelos Jogos Intermunicipais de Rondônia, o JIR 2017.

A partida foi na manhã deste sábado, 07, na quadra do ginásio Mané Garrincha. A equipe de Ji-Paraná era apontada como a favorita entre os desportistas locais e até contou com um bom número de torcedores.

As meninas de Vilhena, mais modestas que as adversárias, tinham apenas o apoio de alguns jogadores de outras modalidades que vieram prestigiar e incentivar a equipe vilhenense. Mas, assim que foi dado o apito inicial, as garotas que representavam a Cidade Clima da Amazônia mostraram que na partida não havia favoritas e que a somatória das bolas na cesta é que determinaria quem seria as melhores.

Aos poucos, Vilhena foi dando o ritmo do jogo e, cesta após cesta, o placar anunciava que a vitória, ponto a ponto, estava se consolidado. No final da partida Vilhena ficou com 55 contra 29 para o Ji-Paraná.

Derrota do masculino – A equipe masculina de basquete de Vilhena não teve a mesma sorte que o feminino e perdeu para Pimenta Bueno pelo placar de 48 a 41.

Jogos de Domingo – Os meninos do basquete voltam a jogar neste domingo, 08, no Mané Garrincha, e desta vez enfrentam a equipe de Jaru, às 15 horas. E logo às 18 horas, o basquete feminino de Vilhena jogará contra a equipe da casa, o Ariquemes, também no ginásio Mané Garrincha.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria