Seleção de futsal masculino e feminino são destaques no JIR

Dois jogos e duas vitórias marcaram a estreia espetacular da seleção de Futebol de Salão de Vilhena nos Jogos Intermunicipais de Rondônia de 2017 (JIR).

A categoria masculina e feminina mostraram disposição que vieram para o JIR de Ariquemes de levar para casa a medalha de ouro e o troféu de vencedores.

A equipe masculina entrou primeiro na quadra do ginásio Alberi Ferraço foi. O jogo começou às 15 horas contra São Francisco. E o time de Vilhena já estava ganhando pelo placar de 05 x 00, até a metade do segundo tempo, mas São Francisco conseguiu diminuir com um gol a seu favor.

A goleada se ampliou logo em seguida com mais dois gols para Vilhena. Nos últimos minutos, a equipe representante do Vale do Guaporé fez mais um, e o placar final ficou, Vilhena 07 x 02 São Francisco do Guaporé.

A partida do Futsal time feminino foi no mesmo ginásio que a equipe masculina jogou, mas no horário da noite, às 19h30.

Vilhena disputou o jogo com as representantes de Ariquemes e teve que enfrenta também uma torcida contra, que lotou as arquibancadas do Alberi Ferraço. Mesmo jogando na casa das adversárias, as meninas de Vilhena golearam com o elástico de 05 x 01, o Ariquemes.

Próximos jogos – A equipe feminina de Futsal de Vilhena volta a jogar neste domingo, 08, contra São Miguel, a partir das 11 horas no Alberi Ferraço. Já o time masculino de Futsal enfrenta Porto Velho, às 18 horas, também na quadra do Alberi Ferraço.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria