VÍDEO: Condenado a cadeia no STF, Cassol agora pode perder o mandato por outros crimes

Condenado a cadeia no STF, Cassol agora pode perder o mandato por outros crimes

Saiu no Globo New. Ivo Cassol (PP) pode perder o mandato de senador, ter suspensos os direitos políticos, e indenizar em R$ 8 milhões à União e o Estado, por crime de improbidade administrativa.

Estas sanções podem ocorrer caso seja condenado nas oito novas ações interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF).

Conforme a acusação, as ações são do período que administrou Rondônia entre 2003 a 2006. Ele é acusado de se valer do cargo para obter benefícios próprios.

Pesam sobre ele oito acusações de fraudes em licitações que foram vencidas por apenas duas empresas ligadas a ele, como por exemplo, empresa de um cunhado e de um contador que presta serviços ao Grupo Cassol.

Cassol já foi condenado a 5 anos de prisão quando foi prefeito de Rolim de Moura, mas recorre dessa decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).

