Deputada homenageia empresário durante 1ª Festa das Flores em Colorado

O empresário pioneiro de Colorado do Oeste Gilberto de Oliveira foi homenageado no último sábado, 07 de outubro, durante a 1ª Festa das Flores da APAE de Colorado do Oeste.

O evento foi uma idealização da madrinha da APAE do município, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) em parceria com patrocinadores e apoiadores.

A festa contou com comidas típicas, além de apresentações das escolas locais, grupo de dança da Terceira Idade do município de Vilhena, grupo de danças do CTG de Vilhena, Academia de Judô Matsubara, grupo de artes, alunos da APAE e outras atrações.

Para a organização do evento, a primeira edição da festa foi um sucesso e todo o lucro será revertido para atender a APAE. Durante a festa, a deputada Rosangela ofertou uma singela homenagem ao empresário Gilberto, popular “Beto” com um voto de Louvor pelos 20 anos dedicados a ajudar e contribuir com o desenvolvimento da APAE.

Para Rosangela, Beto é merecedor do título, uma vez que, por 20 anos vem realizando a tradicional Prova do Laço destinando todo o lucro do evento para a APAE. “Tenho profunda admiração pela atitude do Beto, que ano a ano vem honrando sua palavra, realizando uma grande festa para os alunos e contribuindo para melhorias na entidade. A homenagem é singela, mas repleta de carinho”, frisou Rosangela.

O voto foi entregue durante a festa. Beto recebeu aplausos e muita vibração da população presente.

Texto e fotos: Assessoria