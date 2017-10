Diretor do CTPM – V participa de Curso Internacional de Multiplicadores de Polícia Comunitária

A Polícia Militar de Rondônia esteve representada no Curso Internacional de Multiplicadores de Polícia Comunitária – Sistema Koban, sediado na cidade de Novo Hamburgo do estado Rio Grande do Sul.

O Capitão Cicero Rodrigues da Silva – Diretor do Colégio Militar Tiradentes Unidade V e o Chefe da Seção de Logística do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) Capitão Jairo Alves Carneiro foram os oficias que representaram a bandeira do estado com vários policiais miliares de Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

O curso internacional que foi dia s 2 a 6 de outubro, é fruto de um acordo de uma Cooperação Técnica firmado entre Brasil e Japão desenvolvido através de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SNSP), Agencia de Polícia Nacional Japonesa (APNJ), Agencia de Cooperação Internacional Japonesa (JICA), Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP), Polícia Militar de Gerais (PMMG) e Brigada Militar do Rio Grande do Sul (BMRGS).

A cidade de Novo Hamburgo é considerado modelo de atuação de policiamento comunitário da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, sendo estes três modelos de atuação.

Núcleo de Polícia Militar: Onde o policial militar mora no bairro em que atua.

Bases fixas: Companhias presentes dentro das comunidades.

Ao longo do curso, os oficias que representaram Rondônia, participaram de diversas atividades ligadas a execução pratica do policiamento comunitário, como seminários, palestras, entrevistas, oficina e reuniões com a comunidade e visitas técnicas a moradores da região da cidade.

