Hoje tem “Aulão Solidário” na Praça Ângelo Spadari; saia da rotina e aprenda a dançar Zumba

As professoras Nádia Reis e Cati Machado, estarão na Praça Padre Ângelo Spadari – no Centro de Vilhena, com o projeto “Aulão Solidário”, aulas de Zumba e Ritmos – desenvolvido por elas para trazer as pessoas para a prática de exercícios.

Além disso, o projeto visa promover ação social, ou seja, quem participar e tiver vontade pode ajudar levando um brinquedo novo ou usado que será distribuído as crianças carentes na próxima quinta-feira, 12, feriado Nacional, dia da criança.

Durante a aula de hoje, terá sorteios de brindes. Faça exercícios, queime calorias e ainda faça uma criança feliz. O evento terá início as 18 horas com término previsto para as 20 horas. O projeto tem apoio da secretaria da cultura.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação