Homem destrói muro de residência durante perseguição policial

Na manhã de domingo, 08, um jovem de 22 anos foi preso após destruir o muro de uma residência localizada no Bairro 5° Bec, em Vilhena, enquanto fugia da polícia.

Segundos informações da própria Polícia Militar, uma denúncia foi realizada afirmando que dois homens estavam discutindo em via pública e quando uma guarnição se dirigia até o local, passou por um veículo com as caraterísticas descritas pelo denunciante.

Ao dar ordem de parada para o condutor do carro, este ignorou e tentou fugir em alta velocidade, até que perdeu o controle da direção e se chocou contra o muro de uma casa destruindo mais de 4 metros da obra.

O motorista foi preso apresentando sinais de embriaguez e em sua companhia, estava uma adolescente de 16 anos, que também foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.

O agente deverá responder pelos crimes de direção perigosa, desobediência e, se for comprovado teor de álcool no sangue acima do permitido em lei, também pelo crime de embriaguez na direção.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: G1