Motociclista de 49 anos morre em acidente de trânsito no Alto Alegre

O condutor de uma motocicleta CG 125, de cor azul, identificado como Roberto de Almeida Mota, de 49 anos, morreu após colidir com um veículo Voyage de cor prata, por volta das 20h00 desta segunda-feira, 09.

O acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas 830 e 831, localizado no Bairro Alto Alegre em Vilhena e Roberto chegou a ser socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações dos militares que socorreram a vítima, a morte provavelmente se deu, devido o mesmo ter batido com a cabeça contra a pista.

O Corpo de Roberto ainda se encontra na unidade hospitalar aguardando liberação.

Texto e Foto: Extra de Rondônia