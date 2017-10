Palestra com Defensor Público encerra Semana Jurídica da Faculdade AVEC

Na última sexta-feira, 06 de outubro, o defensor público de Rondônia, George Barreto Filho, palestrou na Faculdade AVEC durante a XIII Semana Jurídica da instituição, sob o tema, Defensoria Pública e o Tribunal do Júri.

Com a presença de mais de 400 pessoas, entre acadêmicos, autoridades e professores o palestrante citou dezenas de casos especiais perante o Tribunal do Júri, onde atuou como defensor público.

George ainda explanou sobre sua vida até conquistar o cargo de defensor público em Rondônia, visando dar incentivo aos acadêmicos de Direito em busca de seus sonhos dentro da carreira jurídica.

A XIII Semana Jurídica que aconteceu entre 04 e 06 de outubro, teve as palestras do professor da UFMG, Adler Martins sobre Advocacia Internacional e do magistrado Andresson Fecury que abordou o tema “Alienação Parental”.

Organizada pela XIV turma de Direito em parceria com a coordenação do curso, a semana jurídica foi prestigiada por mais 400 acadêmicos em todas as noites.

O professor Helio Daniel Baptista, coordenador do curso ressaltou o sucesso da Semana. “A XIII Semana Jurídica da Faculdade AVEC foi um sucesso de participação e conhecimento, superou as expectativas. Esse espirito de oferecer sempre mais conhecimento aos acadêmicos é algo que seguimos à risca, é uma atitude que o professor José Gonzaga, presidente da REGES, faz questão de que nós tenhamos como prioridade. Nossos acadêmicos saem daqui para o mundo e fazem bonito, graças a essa postura”, finalizou o coordenador do curso de Direito.

Texto e fotos: Assessoria