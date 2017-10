Vereador registra boletim de ocorrência contra diretor de hospital em Colorado

Na última sexta-feira, 6, o vereador Claudair da Silva, (PRB), mais conhecido por “Buiú” do município de Colorado do Oeste, chamou a Polícia Militar (PM) e registrou um boletim de ocorrência contra o diretor do hospital municipal Ivanir Alves da Silva.

De acordo com o registro feito as 14h40 por uma guarnição da PM – o vereador narra que foi informado por servidores que o diretor havia fixado na parede do hospital uma nota comunicando aos servidores que a partir daquela data o hospital não mais forneceria copos descartáveis. E, aconselhou que os funcionários trouxessem copos de casa para fazerem uso.

O vereador que também é motorista no hospital foi falar com o diretor que seria inadmissível tal medida. Porém, como consta no boletim, o diretor usou palavras de baixo calão contra o vereador-motorista e saiu deixando o nobre edil sem explicações.

Contudo, agora com o registro da ocorrência, a Polícia Civil deverá intimar os envolvidos para esclarecerem o fato.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação