Vice-presidente da Federação de Futebol detalha sobre novo clube de Vilhena; pode formar, mas pode não participar

Natal Pimenta Jacob, mais conhecido por “Natalzinho” vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, na tarde desta segunda-feira, 9, onde detalhou sobre o novo clube de futebol que empresários estão formando em Vilhena.

De acordo com Natalzinho, o novo clube pode sim ser formado, mas não tem garantia que irá participar do campeonato estadual 2018.

Natalzinho ressalta que o campeonato terá apenas oito clubes, pois está estabelecido no regulamento do ano passado. Além disso, em 2018 terá Copa do Mundo, com isso, a competição terá início antes do habitual.

Sobre as dúvidas que pairam no ar, Natalzinho esclarece que o novo clube que está sendo formado por empresários no qual foi batizado de Vilhenense Futebol Clube (VFC), entrou com pedido de registro junto à federação, até então não há problema algum, mas isso não significa vaga garantida.

Para que o novo clube entre no campeonato, é preciso que uma das oito equipes desista. Sendo assim, Natalzinho afirma que é precoce os dirigentes fazer coletiva de imprensa para apresentar o novo clube, pois as oito equipes tem até dia 20 para confirmarem presença no campeonato.

Natalzinho demonstrou preocupação quanto à cidade ter três times no profissional, pois Vilhena tem apenas um estádio, e não suportaria três clubes fazendo uso do mesmo.

Segundo Natalzinho, “primeiro os dirigentes tem que se preocupar em ter estrutura física para comportar a equipe. Entretanto, se acaso haver desistência de algum clube, o vilhenense pode entrar no certame, mas o estádio não vai suportar três equipes profissionais usando a estrutura municipal”, disse o vice-presidente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia