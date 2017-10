Acidentes fecham rodovia sentido Pimenta Bueno

Dois acidentes estão sendo atendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-364-sentido Pimenta Bueno.

As primeiras informações dão conta que o primeiro acidente aconteceu no Km 30 da rodovia, onde uma carreta bateu na traseira de outra que estava parada aguardando a liberação da via que estava interrompida por funcionários do DNIT – que faziam manutenção.

O segundo acidente ocorreu próximo ao distrito de São Lourenço, onde uma carreta de uma transportadora pegou fogo e foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros.

Devido aos acidentes praticamente simultâneos em locais diferentes a rodovia está fechada nos dois sentidos.

A reportagem do Extra de Rondônia está no local, mais informações qualquer momento.

Texto e Foto: Extra de Rondônia